Prof. Dr. Mehmet Ceyhan müjdeli açıklamalar! Canlı yayında tarih verdi: Biz kurtulacağız

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınındaki güncel gelişmelere ve aşılama sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ceyhan, 'Sayılar önümüzde olduğu için bir tarih verebiliyoruz. En iyi ihtimalle sonbahara en kötü ihtimalle yıl sonunda rahatlamış olacağız' ifadelerini kullandı.

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Türkiye aşı tedariği konusunda çok önemli bir yol kat ederek Biontech ile 120 milyon doz aşı anlaşmasına vardı. Söz konusu aşılar kademeli olarak Eylül ayı sonuna kadar teslim edilecek. Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulusi programının bu haftaki konuğu olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılama süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarından satır başları:

Rehavete kapılıp tedbirleri bir anda gevşetmememiz gerekir. Sayılar önümüzde olduğu için bir tarih verebiliyoruz. En iyi ihtimalle sonbahara en kötü ihtimalle yıl sonunda rahatlamış olacağız.

Aşılamadan sonra vaka artışıyla ilgili dalgalanmalar olmayacak. Artık kendimizi aşılanmamış ülkelerden korumamamız gerekecek. İkinci doz aşıları yaptığımızda "Bu işten kurtulduk" diyebiliriz.

Üçüncü doz için vatandaşların kafasında soru işareti olmasın. Firmalar şimdiden pazar payını ayarlamak adına bu tip açıklamalarda bulunuyor ancak bununla ilgili çok net bir araştırma olmadığı için henüz düşünmek doğru değil.

İnaktif aşı yaptıranlarda 3 ay sonra koruyuculuğun azaldığını ve 3. doz aşının yaptırılabileceğini söyleyebiliriz.

Şili'nin 10 buçuk milyon kişilik Sinovac sonuçlarını açıklamasıyla örnek olarak orası gösteriliyor. Yüzde 68 bağışıklık kazandırıyor.

Biz kurtulacağız muhtemelen bir kaç ay sonra ancak dışarıdan virüsün girmesi mümkün o yüzden sınırlarımızı koruyacağız.

"Aşılama sayısı değil hızı önemli''

Aşılamada kaç kişiyi aşıladığınız değil, hangi hızda aşıladğınız ve hangi hızda bu işi bitirdiğiniz önemli. Aşılama sayısında kötü bir durumda değiliz. Başka ülkelerle kıyaslama yanıltabilir. Aşılama yüzde 70'lere varmadığı sürece iş bitti diyemeyiz.

Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz ?

Bu biraz vaka yoğunluğuyla ilgili. Vaka sayılarımızı böyle binli rakamlara indirebilirsek belli yerlerde belli şartlarda maskeleri çıkartabiliriz. ABD'de aşılı insanlar, kalabalık olmayan ortamlarda maskeleri çıkarabiliyor.

Vakaların düşme nedeni

Dünyada vakalar aşıdan ve kısıtlamadan bağımsız olarak düşüyor. Bunun nedeni ise virüs doygunluk noktasına ulaşarak piki yaşıyor. Herkeste bağışıklık geliştirdiği için 3 aylık korunma dönemine giriliyor ve vakalar düşmeye başlıyor.

Yerli aşı ne zamana yetişir?

Bunun biz süresi var. Teknoloji hızlanır ancak hastaların gözlemi belli bir zaman zarfı içerisinde yapılır. Bu yüzden sonbahara yerli aşının kullanıma sunulacağını düşünüyorum.

Kayseri'deki yerli aşı çalışmasında Faz-3 çalışması başlanacak. Bu aşıyı üçüncü doz olarak kullanabiliriz fikrine ben katılmıyorum. Böyle bir çalışma henüz yok. Bu aşı Sinovac'ın aynı yapısında olan İnaktif bir aşı. Epey bir yol alındı. Sanayi Bakanı Mustafa Varank Bey'in aşılandığı aşı daha yüksek teknolojili bir aşı. Son derece güvenilir ve bilinen bir teknoloji.