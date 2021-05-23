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Samsun'da ahırda korkunç olay! Feryadı duyan ağabey kalp krizi geçirdi

SAMSUN'da ahırdaki hayvanlara su vermek isterken elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybederken, genç kızın feryadını duyup yardımına koşan abisi ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Yağınözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Keziban Kılıç ahırda bulunan hayvanlara su vermek isterken sulama dinamosunun elektrik kaçırması sonucu elektrik akımına kapıldı. Kardeşinin feryadını duyarak ahıra koşan Mesut Kılıç (26) kucağına aldığı kız kardeşini hastaneye kaldırmak için araca götürürken kalp krizi geçirdi.

Keziban Kılıç ile Mesut Kılıç Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Keziban Kılıç yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen 2 çocuk babası Mesut Kılıç ise ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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