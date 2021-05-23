Usta oyuncu Cezmi Gökalp hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu
Geçirdiği kalp krizi sonucu tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp yaşamını yitirdi.Abone ol
Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin bir mesaj paylaştı. Kurt, “Ankara DT emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.