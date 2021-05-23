Antalya'da o halde görünce büyük şok yaşadı! Soyadını hatırlayamadı

ANTALYA'da tek katlı gecekondu bilinmeyen nedenle çıkan yangında kül oldu. Olayı haber alıp gelen ev sahibi Mehmet Duran, yaşadığı şok nedeniyle kiracısının soyadını hatırlayamadı.

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Yangın, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2797 Sokak üzerindeki tek katlı gecekonduda meydana geldi. Komşularının evinden duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.



Yangını haber alıp gelen ev sahibi Mehmet Duran, evinin kül olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Heyecandan soyadını hatırlayamadığı Mustafa adlı kiracısının 2 yıldır evinde oturduğunu söyleyen Mehmet Duran, "Bu kişi şehir dışında bir şantiyede çalışıyor. Şu anda da kendisine ulaşmaya çalışıyorum, ulaşamıyorum. Evin yandığından haberi yok. Gördüğünüz gibi ev de kullanılamaz hale geldi. Yapacak bir şey yok" dedi.







"Allah beterinden korusun"

Yangını gören yan komşu Hakan Şen, "Ben dumanla uyandım. Yan komşumuzun evi yanıyordu. İtfaiyeye haber verdim. Bizim camımıza da sıçradı ama sağ olsun itfaiye zamanında müdahale etti. Allah beterinden korusun" diye konuştu.