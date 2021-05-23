Antalya'da çığlık atınca yangını fark etti! Görünce gözyaşlarına boğuldu
ANTALYA’da 4 katlı binanın teras katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, yan daireye de sıçrayarak iki daireyi küle çevirdi.
Yangın, Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2236. Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartman dairesinin teras katında iddiaya göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.
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Evde yaşayan kadının çığlık atması ile alt katında oturan kayınbabası yangını fark etti.
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Durum itfaiye ekiplerine bildirilirken apartman boşaltıldı.
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Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın yan daireye sıçradı.
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