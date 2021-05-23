BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08

Antalya'da çığlık atınca yangını fark etti! Görünce gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da çığlık atınca yangını fark etti! Görünce gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA’da 4 katlı binanın teras katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, yan daireye de sıçrayarak iki daireyi küle çevirdi.

Antalya'da çığlık atınca yangını fark etti! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Yangın, Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2236. Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartman dairesinin teras katında iddiaya göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. 

118
Antalya'da çığlık atınca yangını fark etti! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Evde yaşayan kadının çığlık atması ile alt katında oturan kayınbabası yangını fark etti.

218
Antalya'da çığlık atınca yangını fark etti! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Durum itfaiye ekiplerine bildirilirken apartman boşaltıldı.

318
Antalya'da çığlık atınca yangını fark etti! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın yan daireye sıçradı.

418