101 yaşında vefat eden Saide Zorlu toprağa verildi! Ahmet Nazif Zorlu ne dedi?

TÜRKİYE’nin önemli iş adamları arasında yer alan Ahmet Nazif Zorlu’nun 101 yaşında vefat eden annesi Saide Zorlu toprağa verildi. Acısının büyük olduğunu belirten Ahmet Nazif Zorlu, “Haftada iki gün yanına muhakkak gelirdim, hem annem hem bebeğimdi o benim. Annemi babama uğurladım” dedi.

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Türkiye’nin önemli iş adamlarından Ahmet Nazif Zorlu’nun 101 yaşındaki annesi Saide Zorlu, Denizli’de bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede dün yaşamını yitirdi. Annelerinin son anlarında Ahmet Nazif Zorlu ve kardeşi Zeki Zorlu'nun yanında olduğu öğrenildi.

Saide Zorlu'nun cenazesi, memleketi Denizli’nin Babadağ ilçesinde bugün son yolculuğuna uğurlandı. Zorlu ailesinin pandemi nedeniyle aile üyelerinin katıldığı bir cenaze töreni olmasını istediği, bu nedenle öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına az katılım sağlandığı öğrenildi.

Cenaze töreninin ardından konuşan Ahmet Nazif Zorlu, “Acım büyük, benim hem annem hem bebeğim hem de çocuğumdu. Onu haftada iki gün ziyaret ediyordum, çok mutluydum. Yanımda öldü, bunun için daha da mutluyum. Annemi babama uğurladım, kalbim daha rahat” dedi.

Zorlu ailesi, Babadağ ilçesine özgü yapılan bir törenle başsağlığı dileklerini aldı.