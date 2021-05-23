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İstanbul ve Ankara'da PKK operasyonu! Eski HDP Esenler İlçe Başkanı da gözaltında

Demirören Haber Ajansı

 İSTANBUL ve Ankara'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda eski HDP Esenler İlçe Eşbaşkanı N.B.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, operasyon anları da kameraya yansıdı. 

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri,  terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarım faaliyetlerinde bulunduğu şeklinde hakkında ihbar bulunan eski HDP Esenler İlçe Eşbaşkanı N.B.Ö ile terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'da olabileceği değerlendirilen şüpheliler ve  terör örgütü adına gerçekleştirilen sokak eylemlerine katıldıkları şeklinde haklarında teşhis ve ifade bulunan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Önceki gün İstanbul'da 6 ilçede  ve Ankara'da 8 ayrı adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Eski HDP Esenler İlçe Eşbaşkanı N.B.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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