İtalya’da teleferik kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

İTALYA’nın kuzeyindeki Verbania kentinde teleferiğin düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Kazanın teleferiğin bağlı olduğu kabloların kopması sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Abone ol

İtalya’nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesinde bulunan Verbania kentinde 11 kişiyi taşıyan teleferik, düştü. Stresa-Alpino-Mottarone teleferik hattındaki kazanın teleferiğin bağlı olduğu kabloların kopması sonucu meydana geldiği ifade edildi.

İtalya medyası kazada en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İtalya’nın itfaiye ve kurtarma hizmeti kurumu Vigili de Fuoco’nun paylaşımında ise kazanın meydana geldiği bölgeye ambulans helikopter sevk edildiği ifade edildi.