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Kütahya'da bariyeri aşıp istinat duvarına çarptı! Feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

KÜTAHYA'da yol kenarındaki istinat duvarına çarpan 42 yaşındaki otomobilin sürücüsü Hüseyin Özdoğan yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 09.30'da Gediz- Uşak kara yolu üzerindeki Yenikent beldesi yakınlarında meydana geldi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan Hüseyin Özdoğan, mesai bitiminde Gediz'deki evine dönmek üzere otomobili ile yola çıktı. Özdoğan'ın kullandığı 64 DK 235 plakalı otomobil, Yenikent beldesi yakınlarında sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerleri aşıp, istinat duvarına çarptı.

Özdoğan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Özdoğan'ın cesedi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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