Zor günleri atlattı! Erzurum'da devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu
ERZURUM'da aldığı destekle hayvancılığa başlayan eski hükümlü 33 yaşındaki Emre Kılınç, zor günleri geride bırakıp hayatında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.
Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Nene Hatun Mahallesi'nde yaşayan Kılınç, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülen "Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi'ne" başvurdu.
Hazırladığı projenin kabul edilmesinin ardından 44 bin lira hibe desteği alan Kılınç, 6 ay önce mahallesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı.
Bu destekle aldığı hayvanlardan 4'ünün yavrulamasıyla büyükbaş hayvan sayısı 10'a yükselen Kılınç, hayvanlarının sütünü satarak geçimini sağlıyor.
Kılınç, devlet desteğiyle başladığı besicilik sayesinde zor günlerinin geride kaldığını söyledi.