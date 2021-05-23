Zor günleri atlattı! Erzurum'da devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Nene Hatun Mahallesi'nde yaşayan Kılınç, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülen "Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi'ne" başvurdu.