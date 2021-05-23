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Adana Demirspor'da Balotelli bombası! Resmen açıkladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor transferde büyük oynuyor. Kulüp Başkanı Murat Sancak, dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'ye yaptıkları teklifi açıkladı.

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26 yıl sonra Süper Lig'e yükselerek büyük bir başarı elde eden Adana Demirspor, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Taraftarlar merak etmesin, önemli transferler yapacağız. Bu takımı yukarı çıkaracağız" derken dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'ye teklif yaptıklarını açıkladı.

"Kolay bir transfer değil"

İtalyan golcünün transferinin zor olduğunu söyleyen Sancak, "Mario Balotelli ile görüştük. Kolay bir transfer değil. Uğraşıyoruz ama zor bir transfer. Balotelli'den cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B takımlarından Monza'da forma giyen Balotelli, beklenen performansı sergileyemedi ve 14 maçta forma giyip 6 gol kaydetti.

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