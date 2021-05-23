Malezya'da köpekten insana geçebilen koronavirüs türü bulundu

Malezya'da köpekten insana geçebilen ve zatürreye sebep olan yeni bir koronavirüs türü tespit edildi.

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ABD merkezli Klinik Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; Malezya'nın Sarawak eyaletinde 2017-2018'de hastaneye yatırılmış 301 zatürre hastasından alınan burun-mukus örnekleri incelendi.

Örnekleri incelenen hastalardan çoğunluğu 5 yaşın altında olmak üzere 8'inde köpeklerde görülen yeni bir koronavirüs türüne rastlandığı kaydedildi.

Yeni koronavirüs türüne 'CCoV-HuPn-2018' adını veren bilim insanları, bu virüsün daha önce kedi ve domuzlarda görülen virüsle aynı özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Virüsün insandan insana bulaşıp bulaşmadığını netleştirmek üzere ileri araştırmaların sürdüğü vurgulandı.