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Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı

Anadolu Ajansı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürerek iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğü öne sürülen koca tutuklandı.

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ANTALYA'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde yaşayan M.Ö. (29), İlçe Jandarma Komutanlığına giderek karısı Aslı Ö.'nün (36) kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve M.Ö.'nün içinde eşinin cesedi olduğu düşünülen halıyı araca yüklediği belirlendi.

Gözaltına alınan M.Ö.'nün ilk ifadesinde kendisi ve ailesine küfrettiğini öne sürdüğü eşini boğarak öldürdüğü itirafında bulunduğu belirtildi. Şüphelinin mahalle dışındaki bir arazide iş makinesiyle açtığı çukura cesedi gömdüğünü anlattığı kaydedildi. M.Ö., eşinin yürüyüşe çıktığı sırada kaybolduğu izlenimi vermek için giysilerini bölgedeki çöp konteynerlerine attığını ve kendisini cep telefonundan aradığını söylediği de öğrenildi.

Şüphelinin gösterdiği yerde Aslı Ö.'nün toprağa gömülü cesedi çıkarıldı. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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