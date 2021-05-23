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Türkiye'de kaç kişi aşılandı? İşte son sayılar

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 860 bin 302'ye ulaştı.

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Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 947 bin 184, ikinci doz aşı 11 milyon 913 bin 118 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 27 milyon 860 bin 302 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 2 milyon 65 bin 144 arttı.

Üç büyük ilde son durum

İstanbul'da toplam yapılan aşı sayısı 4.585.432

1. dozu uygulanan kişi sayısı 2.691.976
2. dozu uygulanan kişi sayısı 1.893.456

Ankara'da toplam yapılan aşı sayısı: 2.313.364

1. doz uygulanan kişi sayısı: 1.311.411
2. doz uygulanan kişi sayısı: 1.001.953

İzmir'de toplam yapılan aşı sayısı 1.894.837

1. doz uygulanan kişi sayısı: 1.067.662
2. doz uygulanan kişi sayısı: 827.175

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