Bursa'da cezaevinden izinli çıktı kısıtlamada polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı

Bursa’da polisin dur ihtarına uymayan sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı. Yola devam etmeye kalkan sürücü polisin havaya uyarı ateşi açması sonucu durduruldu.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altıparmak mahallesinde devriye atan ekipler 16 JA 300 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü Oğuzhan Salih., (24) ara sokaklara kaçtı.

Ara sokaklardan Stadyum caddesine çıkan sürücü kırmızı ışıkta duran 16 AJ 554 plakalı otomobile çarptı. Yola devam etmeye kalkan sürücü polisin havaya uyarı ateşi açması sonucu durduruldu.

Sürücü Oğuzhan Salih ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü polise zor anlar yaşatırken bir yandan gazetecilere küfür ederek saldırmaya kalktı. Araçta yapılan incelemede alkol şişeleri bulunurken, yapılan alkol testinde 0,73 promil alkol aldığı öğrenildi. Sürücü Oğuzhan Salih daha önceden alkollü araç kullanmaktan polis ekiplerine verdiği öğrenildi.

Sürücü Salih’e polisin dur ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 15 bin 560 TL para cezası kesildi. Araç çekici yardımı ile otoparka çekildi.