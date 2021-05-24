'Diziye sponsor olmak belediye şirketlerinin işi mi?' diyen Ekrem İmamoğlu'nun müdürü, eşine sponsor oldu. İBB kuruluşu BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın, Hıdiv Kasrı'nı modacı eşi için kapattı.

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Moda tasarımcısı Çiğdem Akın, Sonbahar/Kış 21-22 koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu. Tanıtım, tarihi Hidiv Kasrı'nda gerçekleşti.

Sabah'tan Muhammed Uzun'un haberine göre üç hafta süren hazırlık döneminin ardından tamamlanan projenin yeme içme ve mekan sponsoru ise BELTUR A.Ş. oldu. Boğazın en şık göründüğü Hıdiv Kasrı'nda defile düzenleyen Çiğdem Akın'ın ise BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın ile evli olduğu ortaya çıktı.

Boğaz'a nazır Hıdiv Kasrı'nda Çiğdem Akın'ın defile düzenlemesine izin veren BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın'ın eşine jest yaptığı anlaşıldı.

Hidiv Kasrı'nı kiralamak isteyen herhangi bir vatandaşın çeşitli prosedürleri yerine getirmesini isteyen BELTUR'un Genel Müdürü Cenk Akın'ın modacı eşine kasrı özel kapatması; kamuoyunda tepkiyle karşılandı.