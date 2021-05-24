Flaş karar duyuruldu! Suudi Arabistan bu yılki hac ibadeti için 60 bin kişi kabul edecek

SUUDİ ARABİSTAN tarafından yayınlanan genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan açıldığı bildirildi.

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Geçtiğimiz haftalarda hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyuran Suudi Arabistan'dan yeni bir açıklama geldi. Konu ile ilgili yayınlanan genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti 60 bin kişilik kontenjan açıldı.

Genelde bunun yerli ve yabancı hacı adaylarını kapsadığı bilgisinin altı çizildi. 9 sayfalık genelgede 45 bin hacı adayının yurtdışından, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtildi.

Son 6 ay içinde...

Hürriyet'te yer alan habere göre hacı adaylarının son 6 ay içinde hasta olmadıklarını, hastanede yatmadıklarını kanıtlamaları istenecek.

Ayrıca adaylardan Kovid-19 aşısı yaptırdıklarını kanıtlayan resmi aşı belgeleri de talep edilecek. Söz konusu genelgede yer alan bilgilere göre, aşının ilk dozunun 13 Mayıs tarihine kadar yapılmış olması ikinci dozun ise ülkeye giriş yapmadan 14 gün önce yapılması gerekiyor.

Bunun haricinde pandemi önlemleri kapsamında yurtdışından gelecek hacı adayları 3 gün zorunlu karantinada kalacak.

Steril poşetlerde taş verilecek

Genelgede hacı adaylarına şeytan taşlama için organizatörler tarafından paketlenmiş steril poşetlerde taşlar verileceği bildirildi.