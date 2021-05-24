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Yunanistan'a kaçacaklardı! Edirne'de 8 FETÖ şüphelisi saklandıkları evde yakalandı

Anadolu Ajansı

 EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 8 FETÖ şüphelisi saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma sonrası İstanbul'dan Edirne'ye gelen bir minibüsü takibe aldı.

Polisin takip ettiğinin farkına varan şüpheliler, araçtan inerek kent merkezinde bir mahalledeki eve saklandı.

Meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenler...

Şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin bulunduğu 8 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.

Şüphelilerin "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan açık dosyalarının olduğu öğrenildi.

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