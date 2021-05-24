Abdulkadir Selvi'den seçim iddiası: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Meral Akşener'in elinde

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sinyal verdiğini söylediği Kılıçdaroğlu'nun kaderinin Akşener'in elinde olduğunu savundu.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın, olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde göstereceği adayın kim olacağına dair bir yazı kaleme aldı.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 yıl var ama muhalefet cephesinde cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesi erken başladı." diyen Selvi, "2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül’ün ortak aday formülünün suya düşmesini sağlayan Meral Akşener, bu kez Kılıçdaroğlu’nun aksine aday olmayacağı ve ortak aday formülünün önünü tıkamayacağı konusunda sinyaller veriyor. Ancak İYİ Parti Meral Akşener’in ortak cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor." iddiasında bulundu.

'Kılıçdaroğlu’nun kaderi Akşener’in elinde'

Akşener'in ortak adayı belirlemek istediğini öne süren Selvi, "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda şimdiye kadar renk vermeyen Meral Akşener ise ortak aday olmadığı takdirde ortak aday olacak ismi belirlemek istiyor. Yani “Kılıçdaroğlu’nun kaderi Akşener’in elinde” diyebiliriz." görüşünü savunudu.

İmamoğlu ve Yavaş hakkında Akşener'in görüşülerine de değinen Selvi, "Akşener’in kendisi aday olmasa da Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ı desteklemesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’un ortak adaylığı konusunda Akşener’in tercihi belirleyici olacak. İYİ Parti lideri, millet ittifakı içinde altın hisseyi elinde bulunduruyor." ifadelerini kullandı.

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