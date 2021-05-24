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3 milyon TL'lik vurgun yaptılar! Kocaeli'de vatandaşlara kabusu yaşattılar

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ’de telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek, yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek dolandırdığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa’da, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 21 Mayıs tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların 30 vatandaşı, yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları belirlendi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin tamamlanması sonrasında, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

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