Fransa Ligue 1'de skandal karar! Burak Yılmaz: Anneciğim bak şampiyon olduk

Ligue 1'de Angers'ı mağlup eden Lille, şampiyonluğu ilan etti. Fransa sokakları, Lille'in başarısında büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz tezahüratlarıyla inledi. Milli futbolcu şampiyonluk sevincini ailesini arayarak paylaşırken Ligue 1'de tepki çeken karara imza atıldı.

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 38. ve son haftasında milli futbolcu Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Angers'i 2-1 mağlup eden Lille, şampiyonluğa ulaştı. Raymond Kopa Stadı'nda oynanan ligin son hafta mücadelesine lider giren Lille, Angers'e konuk oldu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Jonathan David topu filelerle buluşturdu ve Lille 1-0 öne geçti.

Burak Yılmaz, 45. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Angers'de mücadelenin 90+2. dakikasında Fulgini gol kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Lille karşılaşmayı 2-1 kazandı. Lille'de milli futbolcu Zeki Çelik 90 dakikada sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 67. dakikada ve Burak Yılmaz da 82. dakika oyundan çıktı.

Tarihteki 4'üncü şampiyonluk

Bu sonuçla ligi 83 puanla lider tamamlayan Lille, 10 yıl sonra yeniden şampiyonluğa ulaştı. Kuzey ekibi, tarihinin ise 4. şampiyonluğunu elde etti.

En skorer Burak Yılmaz

Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer oyuncusu oldu. Yusuf Yazıcı'nın 32 karşılaşmada 7 ve Zeki Çelik'in 29 maçta 3 golü bulunuyor. Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Brest'i 2-0 yenmesine rağmen ligi 82 puanla ikinci sırada tamamladı.

Ligue 1'den skandal karar: Şampiyonluğu kaybeden Paris Saint Germain'den Neymar, Mbappe, Kimpembe ve Marquinhos olmak üzere 4 futbolcunun yer aldığı ilk 11'de şampiyon Lille'de yalnızca Mandava ve Andre dahil olabildi. Burak Yılmaz'ın sezonun en iyi 11'ine dahil edilmemesi başta Lille taraftarları olmak üzere birçok kesimin tepkisiyle karşılaştı.

Fransa sokaklarında Burak Yılmaz Tezahüratları

Şampiyonluğun ardından Lille taraftarı sokaklara döküldü. Sevinç gösterilerinde bulunan taraftarlar, olağanüstü bir performans göstererek şampiyonluğun mimarlarından biri olan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın adını haykırdı.

"Anneciğim şampiyon olduk valla"

Takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, sevincini ailesiyle görüntülü görüşme yaparak paylaştı. Burak annesine, "Anne bak hocam. Anneciğim şampiyon olduk valla. Çok iyi oldu anne." dedi.