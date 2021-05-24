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Yüksekova'da mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele

Demirören Haber Ajansı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde İl Özel İdaresi ekipleri, mayıs ayının son günlerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çığ ve fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı yayla ve askeri üs bölgesine ulaşımın sağlandığı yolu açmaya çalışıyor. 

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İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde, 20 gün önce başlatılan karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yayla ve askeri üs bölgesi yolunu açmak için zorlu çalışma yürütüyor.

Çığ ve fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı 16 kilometrelik yolun büyük bölümü ise açıldı. Kar küreme ve iş makineleri, çalışma sırasında kar kütlelerinin arasında neredeyse kaybolurken ekipler, yolun 2 haftada ulaşıma açılacağı belirtildi. 

Göllerbaşı'ndaki kar kalınlığını görmek için bölgeye geldiğini söyleyen Alime Taşçı, "Yüksekova, yıllardır görmek istediğim bir bölgeydi. Mayıs ayının sonlarında olmamıza rağmen şu anda yer yer 8 metre. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, bu yolları açmak için büyük mücadele veriyor. Ben de bu muhteşem görüntüyü görmek için buraya geldim. Hakkari, doğasıyla insanıyla eşsiz bir yer. Yüksekova’da kar çok yağıyor ama bu kadar yüksek kar, hayatımda ilk kez görüyorum. Gökyüzüne baktığınızda karlarla bulutlar sanki birleşmiş gibi doğa harikası" dedi.

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