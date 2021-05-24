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Sedat Peker'in Erkan Yıldırım iddialarına Binali Yıldırım'dan yanıt

Anadolu Ajansı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in oğluyla ilgili iddialarına yanıt verdi. Binali Yıldırım "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir" dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in oğlunuz Erkan Yıldırım'ın Venezuela'ya gittiği ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili bazı iddiaları oldu. Bir değerlendirmeniz olur mu, ne söylersiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

*"Yayınladığı videoda bizi de oğlum Erkan Yıldırım'ı da zikretti. Öncelikle şunu söyleyeyim; bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyorum. Bu olsa olsa, 'Çamur at izi kalsın' türünden bir suçlamadır ama unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir.

*Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir.

*O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı, bu münasebetle de onlarla birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır, yanlıştır. Kendi imkanlarıyla kendi biletini alarak, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir."

VENEZÜELA'DA FOTOĞRAF İDDİASINA AÇIKLAMA
Erkan Yıldırım’ın; Aralık 2020’de, Türkiye – Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti ile birlikte Venezuela’da olduğunu gösteren fotoğrafı paylaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram açıklama yaptı. Bayram, “Erkan Bey de kendi imkanları ile gelmişti, resmi heyetin içinde değil. Sosyal projeleri vardı. Filistin Camisi’nin yapım süreci vardı. Oraya destek olundu. Maarif Vakfı’nın okulunun resmidir, o. Hayırsever iş adamı olarak müteşekkir olduk. Denk geldik, ondan sonra da dönüldü” dedi.

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