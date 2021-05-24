6 ay sonra ne olacak? Koplo teorisi değil Sedat Peker BAE'de ne arıyor

Sedat Peker'in zamanlaması manidar kasetleri... Meral Akşener'in Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetmesi... Kemal Kılıçdaroğlu'nun "6 ay içerisinde çok farklı bir Türkiye göreceksiniz" sözleri... 6 ay sonra ne olacak?.. Star yazarı Halime Gökçe ipuçlarını birleştirdi...

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Star gazetesi yazarı Halime Kökçe'den Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden dile getirdiği iddialar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "6 ay sonra..." diye başlayan vaatleriyle ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Peker'in iktidarı yıpratmak adına muhalefet için ortalığa kullanışlı yemler serpiştirdiğini belirten Kökçe, "... daha önemlisi bulunduğu ülkenin ve bölgede operasyon kabiliyeti yüksek istihbarat örgütlerinin bilgisi ve hatta sevk ve idaresinde konuşuyor" ifadelerini kullandı.

Zamanlaması manidar

Peker'in zamanlaması da manidar olan bu operasyon videolarda anlattıklarının tamamının iddia olduğunun altını çizen Halime Kökçe, " 'Adamın amacı zaten konuşulmak, asılsız iddialarına, yalanlarına ne cevap vereceğiz?' demek gibi bir lüksü yok ismi geçen kişilerin" deyip şu tespitlerde bulundu:

Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun çıkışları...

"Aksi takdirde FETÖ artığı olduğu belli bir muhabirin kamikaze saldırısı, Sedat Peker'in FETÖ'nün merkez üslerinden olan BAE'den yaptığı yayınlar, FETÖ'cü hesapların "çok güzel şeyler olacak" ezberini yeniden üretmeye başlaması ve uyuyan hücrelerinin uyanması, Meral Akşener'in Meclis çatısı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzetip ertesi gün Cumhurbaşkanı'nın memleketi Rize'ye provakatif bir ziyaret düzenlemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir canlı yayında '6 ay içerisinde çok farklı bir Türkiye göreceksiniz. İstediğiniz gibi tweet atabileceksiniz." ifadelerini kullanması akla farklı sorular getiriyor."

Seçime 2 yıl varken 6 ay sonrası vurgusu...

"Bu peşi sıra gelen saldırılar ve daha seçime 2 yıl varken 6 ay sonrasına yapılan vurgu basite alınacak bir şey değil. Sedat Peker BAE'den ne yapıyorsa, Akşener'in çıkışı ve Kılıçdaroğlu'nun "6 ay sonra" vurgusu birbirinden bağımsız değil. Ve bunlar komplo teorisi hiç değil."