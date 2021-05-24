Napoli'de Gattuso dönemi sona erdi

İtalyan ekibi Napoli, son haftada Şampiyonlar Ligi biletinin kaçmasının ardından teknik direktör Gattuso ile yollarını ayırma kararı aldı.Abone ol
İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso ile Napoli'nin yolları ayrıldı. Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Gattuso'ya teşekkür edip başarılar diledi.
Ligin son haftasına Şampiyonlar Ligi potasında giren Napoli, Verona ile 1-1 berabere kaldı ve sezonu 5. sırada tamamlayarak Devler Ligi vizesi almayı son maçta kaybetti.
İtalyan teknik adam, 2019 yılının Aralık ayından bu yana Napoli'nin başındaydı.