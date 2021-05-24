Acun Ilıcalı yeni işini ilk kez duyurdu! İşte Nişantaşı Üniversitesi'nde açtığı bölümler

Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi’nde “AcunMedya Akademi” adında bir bölüm açtığını duyurdu.

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TV8 televizyonunun sahibi Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi’nde “AcunMedya Akademi” adında bir bölüm açtığını duyurdu. Bölümde ise İleri Televizyonculuk, Profesyonel Aşçılık, Dijital Yayıncılık üzerine eğitimler verilecek. Acunmedya Akademi ile ilgili heyecanını paylaşan Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi ile birlikte ‘olağanüstü bir başarma platformu’ kurmaya karar verdiklerini belirtti.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı "Dünyaya yön verenler hayalperestlerdir. Çok sevdiğim ve doğruluğuna çok inandığım bir sözdür bu. Arkadaşlar, hayallerinizin peşinde koşmayı asla bırakmayın. Çok isteyin, çok çalışın, imkanları görün, değerlendirin, başarı kendiliğinden gelecektir. Ben öyle yaptım. Şimdi siz ‘hayalperestler’in de, hayallerinin peşinden koşabilmesi için Nişantaşı Üniversitesi ile birlikte olağanüstü bir başarma platformu olacağına inandığımız Acunmedya Akademi’yi kurmaya ve hayata geçirmeye karar verdik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



Acunmedya Akademi’de hangi bölümler var?

1- TELEVİZYON BÖLÜMÜ

İleri Televizyonculuk Eğitimi



2- GASTRONOMİ BÖLÜMÜ

Profesyonel aşçılık eğitimi

Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik Eğitimi

Prochef Eğitimi



3- DİJİTAL BÖLÜMÜ

Dijital İçerik ve Yayıncılık Eğitimi

Sosyal Medya Reklamcılığı Eğitimi

Google Reklamcılığı Eğitimi

CRM ve Salesforce Eğitimi





