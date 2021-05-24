BIST 1.450
DOLAR 8,39
EURO 10,25
ALTIN 507,74
HABER /  EKONOMİ

Yalı satışlarında büyük hareketlilik!

Bir taraftan gayrimenkul gelirlerinde TL’ye dönme zorunluluğu diğer taraftan lüks konut vergisi yalılarda kiralama ve satın alma taleplerini hızlandırdı.

Abone ol

2014-2020 arasında yapılan yalı satışı sayısına son 1.5 yılda ulaşılırken, bu süreçte birbirinden değerli 20’ye yakın yalı satıldı. Satışlar Boğaz hattında Anadolu Hisarı, Kandilli, Kanlıca ve Yeniköy bölgelerinde yoğunluk kazandı.

İlan sitelerinde yer alan bilgilere bakıldığında, yalılarda en yüksek fiyatlar Boğaz’ın her iki yakasında yer alan iki köprü arasındaki ana arterde görülüyor. Burada satış fiyatları 45 milyon TL’den başlayıp 450 milyon TL’ye çıkıyor. 10’u Boğaz hattında olmak üzere 65’e yakın yalının da kiralık olduğu pazarda kiralama fiyatları İstanbul Boğazı’nda 35 bin TL ile 400 bin TL arasında.

El değiştirme süreleri kısaldı
Dünya gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre; 130 yıldır aynı ailelerin elinde olan yalılara rağmen, Türkiye’de bir yalının ortalama el değiştirme süresi 60 ila 70 yıl olarak belirtiliyor. Ancak son dönemde bu sürenin 50 yıla düştüğü belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk şirketinden dünya savunma devlerine ihracat başarısı Lockheed Martin ve NASA da müşterisi
OYAK, Tamek için Rekabet Kurumu’na başvurdu
Yılmaz Vural bilinmeyenleri anlattı: Bana küfür etti, sandviç fırlattı
Napoli'de Gattuso dönemi sona erdi
Antalya'da acı haberi duydu! Görünce gözyaşlarına boğuldu
ABD istihbaratı peşindeydi! IŞİD'in bombacısı 'Sofi Mahmut' Esenyurt'ta yakalandı
Kovid-19'dan ölen babanın otomobili vasiyeti üzerine Türk Kızılaya bağışlandı
Yüksekova'da mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele
Siverek kaymakamı Hasan Ongu hayatını kaybetti
Van'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: Silah ve mühimmatın yanı sıra İncil ele geçirildi
Yorumlar