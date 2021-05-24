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DSÖ Başkanı korkunç rakamı açıkladı pandemide en az 115 bin sağlık çalışanı can verdi

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın koronavirüs salgınında hala çok tehlikeli bir durumda bulunduğunu belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu yıl, şu ana kadar 2020'deki toplam rakamdan daha fazla koronavirüs vakasının bildirildiğine dikkat çeken Ghebreyesus, ölümlerin de haftalar içerisinde geçen yılki toplam sayıyı geride bırakacağını söyledi.

DSÖ Genel Direktörü, aşı dağıtımındaki "skandal eşitsizliklerin" salgının sürmesine yol açtığını vurguladı; DSÖ üyelerini aşı kampanyalarını destekleyerek her ülkede yıl sonuna kadar en az yüzde 30 aşılama oranına ulaşılmasını sağlamaya çağırdı.

En az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Ghebreyesus ayrıca, COVID-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

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