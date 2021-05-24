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Kenan Karaman'dan ayrılık açıklaması: Hoşçakal deme vakti

Milli futbolcu Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını açıkladı. Sözleşmesi haziran ayının sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündeminde yer alan isimlerden.

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Milli futbolcu Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündeminde yer alıyordu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan golcü futbolcu, "Hoşçakal deme vakti. Yolum başka yerde devam ediyor. Promosyonla vedalaşmak isterdim, maalesef bu işe yaramadı. Tüm taraftarlara, personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada çok heyecan verici bir üç yıl geçirdim ve hem kişisel hem de atletik olarak olgunlaştım. Kulübün gelecek için en iyisini diliyorum ve takımın bir an önce Bundesliga'ya dönmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

2018 yılından beri Alman ekibinin formasını giyen ve Haziran ayının sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kenan, bu sezon Bundesliga 2'de çıktığı 28 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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