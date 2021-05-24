Terim'in yerine Klinsmann mı geliyor? Yusuf Günay'dan net yanıt

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, teknik direktör Fatih Terim'in yerine Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann geleceği iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Günay, Alman çalıştırıcı ile görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.Abone ol
Fatih Terim'in yerine takımın başına Jürgen Klinsmann'ın getirileceği şeklinde çıkan iddialar üzerine bilgisine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, olayın doğru olmadığını belirtti.
Günay, "Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüştüğüm şeklinde bazı yayın organlarında yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadelerini kullandı.