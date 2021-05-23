Koronavirüsü atlatanlarda yeni kabus! Gözlerini oyuyorlar yüzde 94 öldürüyor
Son aylarda koronavirüs salgınını atlatanlarda yoğun olarak görülmeye başlandı. Binlerce kişi ölümden kurtulmak için gözlerinin çıkarılmasını kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü tek çare gözlerinin oyulması...
26 milyondan fazla koronavirüs vakasının görüldüğü Hindistan’da “kara mantar” kabusu büyüyor… Son aylarda koronavirüs vakasının artmasıyla birlikte kara mantar salgınının görüldüğünü açıklayan yetkililer son haftalarda 8.800’den fazla vakanın tespit edildiğini duyurdu.
Mukormikoz olarak da bilinen enfeksiyonun öldürücülük oranının yüzde 50 olduğunu açıklayan yetkililer, hastaların yaşamlarını kurtarmak için doktorların bazı insanların gözlerini çıkarmak zorunda kaldığını aktardı.
Doktorlar, Covid-19 tedavisinde kullanılan steroidlerle “kara mantar” arasında bağlantı olduğunu açıklarken diyabet hastalarının da büyük risk altında olduğu belirtildi.
Koronayı atlattıktan 12-18 gün sonra...
İngiliz medya kuruluşu BBC’ye konuşan Hint doktorlar, kara mantar salgınının Covid-19’u atlatan kişilerde 12-18 gün sonra tespit edildiğini söyledi. Gujarat ve Maharashtra eyaletlerinde çok sayıda vaka görüldüğü kaydedilirken, vaka sayısının artmasıyla birlikte Hindistan’ın 29 eyaletinde salgın ilan edildiği vurgulandı.