BIST 1.449
DOLAR 8,39
EURO 10,25
ALTIN 507,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da bir anda fenalaştı! 11 yaşındaki Ahmet'ten acı haber geldi

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da, 11 yaşındaki Hüseyin Ahmet Kahraman, oynamak için girdiği sulama kanalında fenalaşınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Hüseyin Ahmet, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Abone ol

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalına giren Hüseyin Ahmet Kahraman, bir anda fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Hüseyin Ahmet, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Hüseyin Ahmet'in girdiği sulama kanalında sera sulama amaçlı dinamo bulunduğunu belirledi. Hüseyin Ahmet Kahraman'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsinin ardından morgdan alınarak, toprağa verilmek üzere Aksu'ya götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Diyarbakır'da yol yapımında ortaya çıktı! İçini görenler şaşkına döndü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ Başkanı korkunç rakamı açıkladı pandemide en az 115 bin sağlık çalışanı can verdi
Beylikdüzü'nde belediye ekiplerinin 160 ağacı söktüğü iddiası tepki çekti
Fanatik Yahudiler İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Terim'in yerine Klinsmann mı geliyor? Yusuf Günay'dan net yanıt
Avusturya'da skandal! Ameliyatta yaşlı adamın yanlış bacağını kesti
Akdeniz ve Karadeniz'de yeni müjdeler! Bakan Fatih Bakan Dönmez: Haziran'ı bekleyelim
Bakan Derya Yanık duyurdu! 277 milyon TL ödeme yapılacak
Antalya'da denizde cesedi bulunan kadının eşi ile kızı kahroldu
Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'de! Türkiye'den SİHA alacak ilk NATO ülkesi
Son anket ezber bozdu! Erdoğan'ın son oy oranı ne? Gençler Ak Parti'yi tercih ediyor mu?
Yorumlar