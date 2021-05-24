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Diyarbakır'da yol yapımında ortaya çıktı! İçini görenler şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da yol yapımında ortaya çıktı! İçini görenler şaşkına döndü

DİYARBAKIR'da yol yapım sırasında ortaya çıkan mağaranın içini görenler hayrete düştü.

Diyarbakır'da yol yapımında ortaya çıktı! İçini görenler şaşkına döndü

Dicle İlçe Belediyesinin geçen yıl Yeşil mezrası ile Bozoba Mahallesi arasında yaptığı yeni yolu açma çalışmaları esnasında doğal mağara keşfedildi. Sarkıt ve dikitleri ile görenleri kendine hayran bırakan mağaranın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

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Diyarbakır'da yol yapımında ortaya çıktı! İçini görenler şaşkına döndü

Mağarada doğal olarak kendiliğinden oluşan yapıtlar görenleri hayrete düşürürken, mağarada yapılan incelemede definecilerin hedefi de olduğu görüldü.

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Diyarbakır'da yol yapımında ortaya çıktı! İçini görenler şaşkına döndü

Devasa mağarada yapılan incelemelerden sonra açıklamalarda bulunan Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, Dicle Belediyesi olarak, 1,5 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla gerekli yazışmaları yaptıklarını ve şu anda kültür varlıkları tarafından mağaranın tescil edilmiş olduğunu söyledi. 

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Diyarbakır'da yol yapımında ortaya çıktı! İçini görenler şaşkına döndü

Başkan Aygören, "Şimdiye kadar yol olmadığı için genelde gelen misafirler eşekle veya yürüyerek gelip görüyordular. Tabii köylünün de söylemesiyle herhalde 4-5 sene önce bir turist grubu gelmiş buraya" dedi. 

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