Diyarbakır'da yol yapımında ortaya çıktı! İçini görenler şaşkına döndü

Devasa mağarada yapılan incelemelerden sonra açıklamalarda bulunan Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, Dicle Belediyesi olarak, 1,5 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla gerekli yazışmaları yaptıklarını ve şu anda kültür varlıkları tarafından mağaranın tescil edilmiş olduğunu söyledi.