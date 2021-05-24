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Feci olay! İstanbul'da takip tartışması kanlı bitti

İSTANBUL Küçükçekmece’de, bir kişi bankadan para çektiği sırada kendisini takip ettiğini ileri sürdüğü adamı göğsünden vurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Küçükçekmece'de sabah saatlerinde bankadan para çekmeye giden Bayram Y. (45), bir kişinin kendisini takip ettiğinden şüphelendi. Bayram Y., kendisini takip ettiği ileri sürdüğü Abdülbaki G.'ye ‘niye beni takip ediyorsun deyip’ tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından ikisi arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede Bayram Y., yanındaki silahı çıkararak, Abdülbaki G.’ye ateş etmeye başladı. Bunun üzerine Abdülbaki G., göğsünden aldığı kurşunla ağır yaralanarak, yere yığıldı. Zanlı Bayram Y., ise kanlar içinde yere yığılan yaralının başında beklemeye başladı. İhbar üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elinde silah olan ve sağa sola doğrultan zanlıyı kontrol altına alarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının karakoldaki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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