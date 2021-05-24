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Çin'de sürücü aracını yayaların üzerine sürdü! 5 kişi öldü, 5 yaralı var

ÇİN'in kuzeydoğusundaki Çin'de sürücü aracını yayaların üzerine sürdü: 5 ölü, 5 yaralı

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Xinhua'daki habere göre, Dalian Kamu Güvenliği Biriminden yapılan açıklamada, sürücünün otomobilini caddede yolun karşısına geçenlerin üzerine sürdüğü belirtildi.

Olayda 5 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücü polis tarafından yakalanırken, soruşturma başlatıldı.

Çin'de daha önce de öğrencileri veya geniş caddelerde yayaları hedef alan olaylar yaşanmıştı. Çin hükümeti olayın faillerini genelde "psikolojik sorunlu" olarak açıklıyor.

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