Ünlü yazar Lütfi Özaydın'dan acı haber! Hayatını kaybetti

İstiklal Marşı Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi de olan yazar Lütfi Özaydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Yazar Lütfi Özaydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özaydın'ın cenazesi bugün saat 16.00'da Ümraniye Hekimbaşı Merkez Camisi'nden kaldırılarak, Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.



Lütfi Özaydın kimdir?

"Söyleyen Bilmez Bilenler Söylemez", "İltifat Ağyaredir Dost Acı Söyler" ve "İstiklal Takvimi 1435" kitaplarının yazarı Özaydın, Tokat'ta dünyaya geldi. İstiklal Marşı Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi de olan yazar, çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı.