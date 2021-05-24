Altın fiyatlarında neler oluyor? İslam Memiş geri adım attı! Altının 492 liraya inmesi zor

Geçen hafta altının gramının 492 lira seviyesine gerileyeceği tahmininde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Elindeki altını daha alttan almak için satanlar çok pişman olur!" uyarısı yaptı

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahminler ve uyarılar geldi. "Yarınınızı göremediğiniz bir ekonomide kısa vadeli alım-satım düşünenler bu düşüncelerini rafa kaldırmalı" diyen İslam Memiş, "Fiziki emtialarını, alttan almak için satanlar çok pişman olur! Sahip çıkanlar ise iyi bir karar vermiş olur. Bu işin şakası yok" uyarısı yaptı.

"Altının ons fiyatında ısrarla bahsettiğim 1.960 dolar gümüşün ons fiyatında 29 dolar hedef olsa da ben, 2 hafta uzak kalmayı tercih ettim" diyen Memiş, "Alan zamanında aldı. Orta ve uzun vade (6-12) düşünenler için durum farklı" dedi.

492 liraya gerileme zor görünüyor

Doların önümüzdeki haftalarda bir toparlanma içerisine gireceğini belirten İslam Memiş, gram altındaki çekilmenin beklediğinden daha öz olduğunu söyledi. Gram altında 492 lira destek seviyesine geri çekilme beklediğini hatırlatan Memiş, "Ancak bunun şu anda gerçekleşmesi zorlaşıyor. Çünkü hem ons tarafındaki toparlanma hem dolar tarafındaki toparlanma gram altın fiyatındaki düşüşleri sınırlıyor."

Bu fiyattan gram altın alınır mı?

"Bu fiyattan gram altın alınır mı?" diye soran İslam Memiş şu cevabı verdi: "Haziran ayında daha yüksek seviyeler olacak ancak 509 lira seviyelerinden gram altın almanın yatırımcısına çok çok kazandıracağını düşünmüyorum. Bence biraz beklenmeli, birkaç hafta sonra 500 liranın altına sarkmalar bir alım fırsatı sunabilir."

Haziran'da 560 lira olur mu?

"Ama şu sıralar yükseliş trendinin süreceğini, düşüşlerin sınırlı kalacağını bize işaret ediyor. Haziran ayında 525-530 lira daha da yükselirse 540-560 liraya kadar devam edeceğini öngürüyorum. Ancak şu anda hem ons hem gram tarafında bu yükselişler sürdüğü için bu fiyatlardan TL ile altın almayı tavsiye etmem."

İslam Memiş, dünkü yazısında ne dedi?

Altın ve gümüş alım satımını dolarla yapılmasını tavsiye eden İslam Memiş, "TL ile altın ve gümüş alayım satayım diyen herkes ayazda kalır. Yıllardır bu böyledir" uyarısı yapan İslam Memiş, önümüzdeki hafta için altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilmeler olacağını söyledi.

"Şubat’tan itibaren Mayıs-Haziran aylarına dikkat etmemiz gerektiğini sık sık ifade ettiğimi anımsatmak isterim" diyen İslam Memiş şöyle devam etti:

"Geride bıraktığımız haftada altının ons fiyatının 1.890 dolar, altının gram fiyatının 507 liraya yükseldiğini gördük. Gümüşün ons fiyatı 28,23 dolar, gümüşün gram fiyatı 7,62 liraya kadar yükselişini sürdürdü.

Kısa vadeli geri çekilmeler beklesem de orta ve uzun vadede yükselişlerin hızlanacağını tahmin ediyorum. Mayıs sonuna kadar yaşanabilecek geri çekilmeler, yatırımcısına alım fırsatı vereceğini öngörüyorum.

Özellikle önümüzdeki hafta öngördüğüm geri çekilmeler, son fırsatlar olabilir! Ben, yeni zirveler için Haziran’ı bekleyeceğim. Açıkta kalmak iyidir.