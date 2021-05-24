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Nadir bulunuyordu! Pembe-mor elmas dudak uçuklatan fiyata satıldı

İhlas Haber Ajansı

HONG KONG'da 'da bir müzayedede satışa çıkarılan mor-pembe renkli elmas, 29.3 milyon dolar (yaklaşık 246 milyon lira) fiyata alıcı buldu.

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Hong Kong’da Christie's müzayede evi tarafından satışa çıkarılan "Sakura" adlı elmas 29.3 milyon dolarlık (yaklaşık 246 milyon lira) fiyata alıcı buldu. Mor-pembe renk kombinasyonu nedeniyle nadir bulunan 15.81 karatlık elmasa en yüksek teklifi müzayedeye telefonla katılan bir alıcının verdiği öğrenildi.

Japonya'da baharın başında açan ve her yıl çok kısa bir süre görülebilen kiraz çiçeklerinden adını alan elmas, geçen yıl Cenevre'de 27 milyon dolara satılan (yaklaşık 227 milyon lira) 14.8 karatlık "The Spirit of the Rose" isimli mor-pembe elmasın rekorunu kırmış oldu. Buna rağmen, şimdiye dek satılan en pahalı elmas unvanı 2017'de Hong Kong'da 71.2 milyon dolara (yaklaşık 600 milyon lira) satılan "CTF Pink Star" elmasın elinde kaldı. Müzayedede satışa sunulan bir diğer parça "Sweet Heart" ise 6.5 milyon dolara (yaklaşık 53 milyon milyon lira) yeni sahibinin oldu.

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