Yürüyerek gittiği hastanede 4 gün sonra öldü! Toplu tecavüz skandalı ortaya çıktı

45 yaşındaki kadının kızı, "Annem hastaneye tek başına yürüyerek geldi ve semptomları olmasına rağmen sağlık durumu en hafif tabirle 'tatmin ediciydi'. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 16 Mayıs'ta üç erkek tarafından taciz edildi." dedi.