Yürüyerek gittiği hastanede 4 gün sonra öldü! Toplu tecavüz skandalı ortaya çıktı
45 yaşındaki kadın, yürüyerek girdiği hastaneden 4 gün sonra ölüsü çıktı. Şaşkına çeviren olayın arkasından toplu tecavüz skandalı çıktı.
15 Mayıs'ta hastaneye kaldırıldıktan sonra ventilatör desteği alan kurban daha sonra 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Kurbanın kızı, hastanedeki doktorların cinsel saldırı konusunda sessiz kalması için annesini entübe ettiğini iddia etti.
Kurbanın kızı, Bihar'daki bir siyasi parti olan Jan Adhikar Partisi'nin (JAP) kadın kanadıyla annesinin cinsel saldırısı hakkında konuştuğunu söyledi.
45 yaşındaki kadının kızı, "Annem hastaneye tek başına yürüyerek geldi ve semptomları olmasına rağmen sağlık durumu en hafif tabirle 'tatmin ediciydi'. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 16 Mayıs'ta üç erkek tarafından taciz edildi." dedi.
"Sağlığı kötüleştikten yaşanan korkunç olayı bana bildiren annemdi" diyen kadın "Annemle cinsel taciz ve uygunsuz davranış hakkında JAP dışındaki akrabalarla da konuştum." şeklinde konuştu.