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Ümraniye'de garaj çöktü: 2 bina boşaltıldı

Ümraniye'de bir oto yıkmaya ait olan garajda çökme meydana gelince, garajın arkasında bulunan 3 katlı ve 5 katlı iki bina tahliye edildi.

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İstanbul'un Ümraniye ilçesi, Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bir garaj çöktü. Çökme sonucu bölgede güvenlik önlemi alındı.

Olay yerine itfaiye, polis, belediye ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Mühendisler zemin üzerinde ölçüm yaparak, incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından garajın arkasında bulunan iki bina boşaltıldı. Ekipler, çöken yere beton doldurarak önlem almaya çalıştı.

"Tedbir amaçlı boşalttık''
Göçük olan yerde daha önceden bir kuyu bulunduğunu söyleyen iş yeri sahibi Murat Yücetürk, "Kuyudan aşağıya muhtemelen su akıntısı oldu. Bu nedenle huni oluştu ve göçme meydana geldi. Mühendisler büyük bir göçük olmadığını ve çevreye bir zararı bulunmadığını söyledi.

Tedbir amaçlı binamızı boşalttık ve tüm personelimizi tahliye ettik. Bugün sanırım daha çalışmayacağız. Beton atma işlemi 3-4 saat sürecektir. Daha sonra zemin etüdünün yapılmasının ardından durumu değerlendirecekler." diye konuştu.

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