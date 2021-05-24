Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'ten Bülent Arınç'a sert sözler!

Bahçeli'nin basın danışmanı ve MHP’nin yayın organı Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı sert sözlerle hedef aldı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı ve MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı hedef aldı.

Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Arınç'ın oğlu açıklamasını "Kahpe Bizans filminde bir kadın vardı sürekli 'onu almayın beni alın', 'onu göndermeyin beni gönderin', 'onu öldürmeyin beni öldürmeyin' repliklerini kullanıyordu Bülent Arınç da ne zaman hareketli hareketli olsa hemen 'FETÖ'cüler zulüm görüyor' diye ortaya çıkıyor .... Kahpe Bizans "sözleriyle eleştirdi.