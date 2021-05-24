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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı! Körüklemeyin

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, son dönemde büyük bir ivme kazanan Türkiye Ukrayna ilişkileri üzerinden Ankara'yı uyardı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen ayki açıklamasında Ukrayna’ya destek vereceğine dair açıklama yapması hakkında uyarıda bulundu.

Aegumenty i Fakty gazetesine açıklama yapan Lavrov, “Türk dostlarımızın durumu dikkatlice analiz ederek Kiev’in askeri düşüncesini körükleyecek adımlar atmayı bırakmasını kuvvetle tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Ukrayna’nın Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’daki “agresif” hareketlerinin desteklenmemesi gerektiğini söyleyen Lavrov, “Ankara’nın bizim yasal endişelerimizi baz almasını umut ediyoruz” dedi.

NATO’nun diğer ülkeleri gibi Moskova’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesini eleştirmişti Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında o dönemden beri devam eden kriz sonrasında Kiev yönetimine 2019 yılında drone (insansız hava aracı) satmıştı. 

Bir taraftan Ankara, Ukrayna özelinde Moskova ile görüş ayrılığı yaşarken, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ gibi bölgelerinde ise işbirliği halinde.

Erdoğan Ukrayna'ya destek açıklamasında ne demişti? 
İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’i geçen ay ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Türkiye arasındaki iş birliğinin geliştirileceğini duyurmuştu.

Zelensky’nin ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, “Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alınarak Dışişleri ve Savunma Bakanlığımızın katılımıyla 2+2 platformunda görüşmelerimizi başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eş güdümü pekiştiriyoruz. İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir” demişti.

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