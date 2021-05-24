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Son dakika MİT ve TSK'dan operasyon! Duhok'ta 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta devam eden terörle mücadelede son dakika haberi geldi. MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi.

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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildi. Kuzey Irak'ın Duhok kırsalında MİT ve TSK nokta operasyon gercekleştirdi. 

MİT tarafından, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK’lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak’a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı alınması üzerine operasyon kararı alındı.

Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye’den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.

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