New York'ta 1 milyon öğrenci sınıflara dönüyor! Güz döneminde yüz yüze eğitim başlıyor

NEW YORK Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni öğretim yılında kentteki tüm okulların, tercihsiz olarak yüz yüze eğitim yapacağını duyurdu.

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Belediye Başkanı, MSNBC televizyonunda katıldığı programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim uygulamasının sonbaharda okulların yeniden açılmasıyla son bulacağını açıkladı.

Yeni dönemde tamamen yüz yüze eğitime geçileceğini, öğrencilere uzaktan eğitim seçeneğinin sunulmayacağını ifade eden Blasio, "Okullar tam kapasite çalışmaya başlayıp öğrenciler sınıflarında oturup yeniden öğrenmeye başlamadan tam toparlanmayı başaramayız." dedi.

Tedbirler altında sınıflara dönülecek

Blasio, kentte kamu okullarında eğitim gören yaklaşık 1 milyon öğrencinin, maske ve test gibi bazı tedbirler altında sınıflarına döneceğini kaydetti.