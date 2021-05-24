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Afyonkarahisar'da sayısı 10'u buldu! Halk paniğe kapıldı: Büyümeye, genişlemeye başladı

Demirören Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da3 köyün çevresinde ekili tarlalarda, son dönemde obruklar oluşmaya başladı.

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Emirdağ'a bağlı, özellikle tarım arazilerinin bulunduğu Yeniköy, Sığırcık ve Kaldırım köylerinde son dönemde obruklar oluşmaya başladı. İlk olarak 2019 yılında ortaya çıkan obruklar nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğünü söyleyen bölge halkı, bölgede irili ufaklı obruk sayısının 10'u bulduğunu aktardı. Son olarak Yeniköy'de 30 metre derinliğinde ve 20 metre çapında oluşan obruk ise tedirginliğe neden oldu.

Bölgede çiftçilik yapan Eşref Koç, "Burada bir obruk oluşmuştu, öncesinde ufaktı sonradan büyümeye başladı. Çapı ve derinlik büyümeye, genişlemeye başladı. Buraya önlem alınmasını istiyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz, hayvanlarımızın obruğa düşmemesi için önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.


"Yetkililerden destek istiyoruz"
Tarlada hayvan otlatırken obruk oluştuğunu fark eden Mustafa Soysal, "Böyle obruklar oluşuyor. Hayvanların düşme oranı yüksek olduğu için korkuyoruz. Yetkililerden destek istiyoruz" dedi. Bölgede çiftçilikle uğraşan Ramazan Selim de obruklarla ilgili çözüm beklediklerini söyledi.

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