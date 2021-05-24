İstanbul'da annesini satırla öldürüp kafasını kesti: Tencereye koyup...
Kan donduran cinayet İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gerçekleştirdi. Gözü dönen genç kadın, annesini vahşice öldürdü.
Edinilen bilgilere göre olay Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan bir sitenin 7. katında yaşandı. Acil tıp teknisyeni olarak çalışan Tuğçe S., iki gün önce annesi Sevilay Palabıyık ile tartıştı.
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İddiaya göre Tuğçe S. tartışma sırasında annesini öldürmekle tehdit etti.
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Bunun üzerine korkan anne Palabıyık, polise ve savcılığa giderek kızından şikayetçi oldu.
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Anne Palabıyık'ın bir komşusuna da kızının kendisini öldüreceğinden şüphelendiğini söylediği öğrenildi.
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