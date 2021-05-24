İzmir'de tartışma kavgaya döndü! Kanlar içerisinde bıraktı

İZMİR'de, Selim S. (61), para meselesi yüzünden tartıştığı Yılmaz Kiraz'ı (49) göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Kiraz hastaneye kaldırılırken, polis Selim S.'yi gözaltına aldı.

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Olay, saat 11.30 sıralarında, Gazi Mahallesi, 578/1 Sokak'ta meydana geldi. Yılmaz Kiraz ile evine gelen Selim S. arasında iddiaya göre para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kiraz evde tek olduğu sırada çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Selim S., yanındaki bıçakla Kiraz'a saldırdı. Göğsünden ve karnından yaralanan Kiraz kanlar içinde yığılırken, Selim S. kaçtı.



Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesini yaptığı Kiraz, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz Kiraz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, yaptığı incelemenin ardından kısa sürede Selim S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Selim S.'nin polisteki ifadesinde Kiraz'dan alacağı olduğunu söylediği öğrenildi. Kiraz'ın yakınları ise Selim S.'nin borçlu olduğunu ileri sürdü.