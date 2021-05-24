BIST 1.454
DOLAR 8,38
EURO 10,25
ALTIN 507,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de tartışma kavgaya döndü! Kanlar içerisinde bıraktı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de, Selim S. (61), para meselesi yüzünden tartıştığı Yılmaz Kiraz'ı (49) göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Kiraz hastaneye kaldırılırken, polis Selim S.'yi gözaltına aldı.

Abone ol

Olay, saat 11.30 sıralarında, Gazi Mahallesi, 578/1 Sokak'ta meydana geldi. Yılmaz Kiraz ile evine gelen Selim S. arasında iddiaya göre para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kiraz evde tek olduğu sırada çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Selim S., yanındaki bıçakla Kiraz'a saldırdı. Göğsünden ve karnından yaralanan Kiraz kanlar içinde yığılırken, Selim S. kaçtı.

Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesini yaptığı Kiraz, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz Kiraz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, yaptığı incelemenin ardından kısa sürede Selim S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Selim S.'nin polisteki ifadesinde Kiraz'dan alacağı olduğunu söylediği öğrenildi. Kiraz'ın yakınları ise Selim S.'nin borçlu olduğunu ileri sürdü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da annesini satırla öldürüp kafasını kesti: Tencereye koyup... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AK İl Başkanları 27 Mayıs'ta Yassıada'da toplanacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Erdoğan da olacak
Denizli'de yürek yakan ölüm! Anne ile oğlundan acı haber geldi
Afyonkarahisar'da sayısı 10'u buldu! Halk paniğe kapıldı: Büyümeye, genişlemeye başladı
Nihat Özdemir'den 1959 öncesi şampiyonluklar açıklaması
New York'ta 1 milyon öğrenci sınıflara dönüyor! Güz döneminde yüz yüze eğitim başlıyor
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'den Ekrem İmamoğlu'na 'kasıtlı geciktiriyor' tepkisi
Kayseri'de 9 yaşındaki çocuğa sarkıntılık yaptı! Cezası belli oldu
Son dakika MİT ve TSK'dan operasyon! Duhok'ta 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı! Körüklemeyin
İsrail polisi, 'bıçaklı saldırı' gerekçesiyle bir Filistinliyi öldürdü
Yorumlar