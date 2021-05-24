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Tatil için Antalya'ya geldi! Ukraynalı Yana'dan 12 gündür haber yok

Tatil için bu ay başında Antalya'ya gelen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ukraynalı Yana Kryvosheia (42) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

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Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya gelen Yana Kryvosheia, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapmaya gitti. Burada daha sonra Geyiksivrisi zirvesine çıkan Yana Kryvosheia, önce cep telefonuyla aradığı annesine ulaşamayınca, mesaj gönderdi. Zirvede olduğunu ve manzaranın çok güzel olduğunu söyleyen Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı.

10 Mayıs'ta ülkesine dönmesini bekleyen Yana Kryvosheia'nın ailesinin ihbarı üzerine, arama çalışması başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 12 gündür devam ettirilen arama çalışmalarına bugün Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı 22 kişilik dağcılık timi de dahil oldu. Ekipler sarp kayalık arazide helikopter, dron ve iz takip köpekleri eşliğinde arama çalışmaları yaptı. Şu ana kadar yürütülen çalışmalardan herhangi bir sonuç elde edilemedi.

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