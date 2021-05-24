BIST 1.455
DOLAR 8,38
EURO 10,25
ALTIN 507,67
HABER /  POLİTİKA

Venezuela'ya gitmişti Binali Yıldırım'dan oğlu Erkan Yıldırım için yeni açıklama!

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in oğlu Erkan Yıldırım'la ilgili iddiaları hakkında yeni açıklama. Dün, "Oğlum Venezuella'ya maske ve dezenfektan götürdü" diyen Yıldırım, Cüneyt Özdemir'e yeni bir açıklama yaptı ve "Oğlum, iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye Venezuella'yı ziyaret etti" dedi.

Abone ol

Binali Yıldırım, gazeteci Cüneyt Özdemir'e flaş açıklamalar yaptı. Özdemir,  "Bir gazeteci olarak bana yapılan açıklamayı sizlerle paylaşıyorum" diyerek Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Yıldırım, oğlu Erkan Yıldırım’ın Venezuela’da bulunması hakkında "Venezuela'yı biraz meraktan, biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez Aralık ayında ziyaret ettiğini" açıklaması yaptı.

Özdemir'in Yıldırım görüşmesine dair paylaştığı Twitter mesajları şöyle: 

"Biraz önce Sayın Binali Yıldırım telefonla aradı ve oğlu ile ilgili Venezuella gezisine dair yanlış bir algı oluşturulduğunu belirtti. Oğlunun Venezuella'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez Aralık ayında ziyaret ettiğini söyledi.

Heyetten ayrı gayrı Resmi olarak geziye katıldığını kendi imkanları ile kovid ile mücadelede kullanılacak malzeme götürdüğünü (başka ülkelere ziyarete gittiğinde de götürüyormuş) ayrıca çeşitli hayır işlerinde de bulunduğunu belirtti.

Venezuella'daki hayır işlerini ise prensip olarak (genelde) söylemeyi uygun görmedikleri için açıklamasında özellikle belirtmediğini ve diğer açıklamalarla herhangi bir çelişki olmadığını da ekledi.

Binali Yıldırım dün ne demişti?

Binali Yıldırım, oğlu Erkan Yıldırım’ın Venezuela ziyaretiyle ilgili Sedat Peker'in dile getirdiği uyuşturucu iddialarını sert bir dille yalanlamış ve “Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir” demişti. 

İlgili Haberler
Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın Erkan Yıldırım fotoğraflı paylaşımı gündem oldu Sedat Peker'in Erkan Yıldırım iddialarına Binali Yıldırım'dan yanıt
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mor bölge uyarısı! Meteoroloji: İzmir ve Aydın 40 dereceyi görecek! İstanbul'da sıcaklık... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın Erkan Yıldırım fotoğraflı paylaşımı gündem oldu
Mersin'de yürek yakan ölüm! Çukura bakınca dünyaları başlarına yıkıldı
İzmir'de tartışma kavgaya döndü! Kanlar içerisinde bıraktı
AK İl Başkanları 27 Mayıs'ta Yassıada'da toplanacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Erdoğan da olacak
İzmir'de eski eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği 2 kişiyi tüfekle vurdu
Afyonkarahisar'da sayısı 10'u buldu! Halk paniğe kapıldı: Büyümeye, genişlemeye başladı
Nihat Özdemir'den 1959 öncesi şampiyonluklar açıklaması
Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'ın sözleşmesini uzattı
New York'ta 1 milyon öğrenci sınıflara dönüyor! Güz döneminde yüz yüze eğitim başlıyor
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'den Ekrem İmamoğlu'na 'kasıtlı geciktiriyor' tepkisi
Yorumlar 17 yorum