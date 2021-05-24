Mor bölge uyarısı! Meteoroloji: İzmir ve Aydın 40 dereceyi görecek! İstanbul'da sıcaklık...

'Mor' renkli Aydın'a dikkat

İzmir'de yarın bu sıcaklığın 36 dereceye çıkması öngörülüyor. Sıcaklık haritasında mor renkle gösterilen Aydın'da ise 40 derece sıcaklık bekleniyor. Bunun en büyük nedeni de Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası...