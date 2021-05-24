Mor bölge uyarısı! Meteoroloji: İzmir ve Aydın 40 dereceyi görecek! İstanbul'da sıcaklık...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarına ilişkin uyardı. Mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde olması beklenen sıcaklıklar, Ege'de kavurucu şiddete ulaşacak ve 40 dereceyi görecek. İstanbul'da hava nasıl seyredecek? Ne gibi uyarılar var? İşte ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ''Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor'' denildi.
40 dereceyi görecek! İzmir ve Aydın'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. İzmir'de genelde Mayıs ayı ortalama sıcaklığı 25 derece civarındayken şu anda ortalamanın yaklaşık 10 derece üzerinde bir hava sıcaklığı var.
'Mor' renkli Aydın'a dikkat
İzmir'de yarın bu sıcaklığın 36 dereceye çıkması öngörülüyor. Sıcaklık haritasında mor renkle gösterilen Aydın'da ise 40 derece sıcaklık bekleniyor. Bunun en büyük nedeni de Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası...
Bu hafta sıcak geçecek: Cuma gününe kadar bu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.